9 ولايات تضررت من الحرائق

كشفت مصالح الحماية المدنية عن حرائق الغطاء النباتي لنهار الاثنين الى غاية الساعة 23.

وفي بيان لها، فإن "ولاية بجاية شهدت حريق احراش تاقبة بلدية تيشي، حيث تم اخماد الحريق، فيما عملية الحراسة متواصلة، وحريق غابة مالبو، حيث تم اخماد الحريق نهائيا، إضافة إلى حريق أدغال بلدية سيدي عيش، إذ تم اخماد الحريق نهائيا، وحريق ادغال بلدية القصر تم اخماد الحريق نهائيا، وحريق أدغال بلدية واد غير تم اخماد الحريق نهائيا، واخر بادغال بسيدي ريحان بلدية أوقاس واخماد الحريق نهائيا". أما في ولاية البويرة، أضاف البيان فتم تسجيل "حريق غابة بلدية الزبربر وتم اخماد الحريق نهائيا، وفي ولاية تيبازة سجل حريق غابة بني بوعيش بلدية مسلمون، حيث تم اخماد الحريق".

وفي ولاية المدية "سجل حريق ادغال بلدية بوعيشون ودائرة سي المحجوب، حيث تم إخماد الحريق نهائيا، وفي ولاية سوق أهراس، شب حريق ادغال مشتة ام البرم ببلدية اولاد إدريس ولاية وتم اخماد الحريق نهائيا، إضافة إلى حريق المروج بلدية المشروحة تم اخماد الحريق نهائيا".

اما في جيجل، فقد شب "حريق غابة مول الدمامن بلدية سيدي معروف وتم اخماد الحريق نهائيا، وفي لاية ام البواقي نشب حريق غابة جبل القريون بلدية اولاد قاسم تم اخماد الحريق نهائيا ".

وحسب احصائيات ذات المصالح، ففي ولاية سطيف سجل "حريق قرية ثفروين بلدية بني ورثيلان تم اخماد الحريق نهائيا، وفي ولاية تيزي وزو سجل حريق غابة قرية اغيل الخميس بلدية أغريب".