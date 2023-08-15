مركب الحجار على استعداد لمرافقة مشاريع السكك الحديدية

قصد إعادة مركب الحجار إلى قدراته الإنتاجية السابقة وهو ماتعتزمه الدولة من خلال مرافقته للمشاريع التنموية للمواد الأولية كشف الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار مانع لطفي كمال عن استعداد المركب لإنتاج المواد المرافقة لمشاريع السكك الحديدية الجديدة مع إمكانية ادراج التكنولوجيات الحديثة.

وقال مانع لطفي كمال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى"إن المركب على استعداد تام لمرافقة مشاريع السكة الحديدية بإنتاج المواد الأولية والحديد اللازم لها مهما كان حجم الطلب".

كما أبرز المتحدث ذاته، أن الحوكمة جديدة لسيدار الحجار مبنية على الثقة التامة بين العمال والإدارة والمرافقة الدائمة للسلطات العمومية مع إدراج تكنولوجيات جديدة عصرية في الإنتاج.

كما أبرز رئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار أن الحوكمة جديدة لسيدار الحجار مبنية على الثقة التامة بين العمال والإدارة والمرافقة الدائمة للسلطات العمومية مع إدراج تكنولوجيات جديدة عصرية في الإنتاج.