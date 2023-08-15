فواتير علاج الأجانب بالمستشفيات تحت المجهر

قررت وزارة الصحة وضع الخدمات العلاجية المقدمة للأجانب على مستوى مؤسساتها الصحية، تحت مجهر المفتشية العامة، حيث أمرت مديريها الولائيين بالتطبيق "العاجل" للإجراءات الجديدة الخاصة بتحصيل الإيرادات المتأتية من هذه الخدمات العلاجية، بعد أن حددت تسعيرة الخدمات الطبية المقدمة حسب طبيعة هذه الأخيرة، لتتصدر قيمة "الأنشطة ذات التكاليف الباهظة" القائمة بسبعة ملايين دينار لزرع الكبد وثلاثة ملايين دينار لزراعة الكلى.

وجهت وزارة الصحة، مؤخرا، مراسلة إلى مديريها الولائيين، ومن خلالهم إلى مديري المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات الاستشفائية، وأيضا المراكز الاستشفائية الجامعية، تخص "كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة".

وحسب المراسلة رقم 687، تحوز "الخبر" على نسخة منها، وفي إطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 23-2100 المؤرخ في 5 مارس سنة 2023 وبموجب القرار رقم 04 المؤرخ في 13 جويلية، المحدد لمبالغ تسديد الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، أمرت مصالح الوزير سايحي بالتطبيق "العاجل" للإجراء الجديد لتحصيل الإيرادات المتأتية من الخدمات العلاجية المقدمة للأشخاص الأجانب غير المتعاقدين، مع السهر على احترام الاتفاقات الدولية في مجال التغطية الصحية.

ومن أجل التمكن من تجسيد هذا الإجراء، تضيف المراسلة، شددت الوزارة على تطبيق أسعار الخدمات العلاجية التي تقدمها المؤسسات العمومية للصحة لفائدة الأشخاص الأجانب، مع الأخذ بعين الاعتبار، ملاحق تم إرفاقها مع القرار المسير للعملية، وذلك بعد تصديق مجلس إدارة كل مؤسسة عمومية للصحة ووضع سجل خاص مرقم ومؤشر عليه مع الأمر بالصرف للمؤسسة يتضمن مبلغ الإيرادات المتأتية من الخدمات العلاجية المقدمة للأشخاص الأجانب، وإرسال الحالة الشهرية لكل مؤسسة متضمنة اللقب والاسم والجنسية ونوع الخدمات المقدمة إلى مديرية الصحة والسكان للولاية.

ولا بد في هذا الإطار من تسجيل الإيرادات المتأتية من خدمات النشاطات العلاجية لفائدة الأشخاص الأجانب في الفصل الذي عنوانه "الإيرادات المتأتية من نشاط المؤسسة"، على أن تكون المذكرة المسلمة للشخص الأجنبي مرقمنة تتضمن المعلومات الضرورية من اسم المؤسسة ومرسوم إنشائها مع المرسوم رقم 23-100 المؤرخ في 5 مارس سنة 2023، إضافة إلى التاريخ ولقب واسم المستفيد ورقم التعريف الجبائي والمبلغ بالحروف والأرقام وكذا عدد أيام الاستشفاء وعنوان الخدمة.

وفيما يتعلق بالمذكرة المحاسبية المتضمنة أسعار الخدمات العلاجية المطبقة، فالشخص الأجنبي المستفيد من الخدمة العلاجية مطالب بتسديدها لدى العون المحاسب للمؤسسة المعنية، وفي هذا الشأن، على الأمر بالصرف للمؤسسة، إعداد سند إيرادات حسب التنظيم المعمول به، وترفع المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا الإجراء فورا إلى مصالح مديرية الصحة والسكان للولاية من أجل المتابعة والمعالجة الفعالة والفورية.

علاوة على ذلك، ألزمت وزارة الصحة كافة مديري الصحة بتبليغ الحالات السداسية، وكذا كل الصعوبات المعترضة في تطبيق هذه التعليمة إلى الإدارة المركزية، مع تقييم مطابقة وإجراء تسعير الخدمات لتكون محل مراقبة دائمة من المصالح المركزية للوزارة والمفتشية العامة.

هذه تسعيرة الخدمات العلاجية المقدمة للأجانب في القطاع العمومي..

تم تحديد تسعيرة استشارة طب عام، بما في ذلك جراحة الأسنان بمبلغ 800 دينار مقابل 1800 دينار لاستشارة طب متخصص بما في ذلك جراحة الأسنان، على أن تتم تغطية الفحوصات التكميلية بتكلفة إضافية.

أما بالنسبة لخدمات الاستشفاء، فتتراوح الأسعار ما بين 5 آلاف دينار للاستعجالات الطبية في مؤسسة عمومية استشفائية و6 آلاف دينار بمؤسسة متخصصة، و7 آلاف دينار في مركز استشفائي جامعي ومؤسسة استشفائية جامعية.

أما طب القلب، فإن قيمة الاستشفاء على مستوى مؤسسة عمومية تقدر بـ47 ألف دينار مقابل 49 ألف دينار في مؤسسة عمومية متخصصة، و50 ألف دينار في مركز استشفائي جامعي، وبصفة عامة فإن تسعيرة الخدمات المقدمة طيلة فترة الاستشفاء وفي مختلف المصالح والتخصصات تتراوح ما بين 5 آلاف دينار و80 ألف بالنسبة لطب العظام والرضوض ليوم إقامة فقط.

أما الأنشطة "ذات التكلفة الباهظة" فتتراوح تسعيرتها ما بين 6 آلاف دينار ليوم إقامة استشفائية في طب الأمراض العقلية و7.000.000 دينار لزرع الكبد على كل عمل، فيما تتباين قيمة التصوير الطبي ما بين 2400 دينار و32 ألف دينار، وبين 4 آلاف دينار و32 ألف دينار للعلاج بالأشعة، وبين 4500 دينار و80 ألف دينار للفحوصات البيولوجية.