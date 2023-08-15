بعد 12 سنة.. الإفراج عن قائمة السكن الأولية ببوفاريك

أفرجت السلطات الرسمية ببوفاريك، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الثلاثاء، عن الحصة الأولية لـ 405 وحدة سكنية، في صيغة الاجتماعي الايجاري ، بعد 12 سنة تقريبا من الانتظار، تنفس فيها المواطنون الصعداء، للشكوك و الغياب الطويل كل هذه السنوات، و بدت ردود الفعل مرحليا هادئة، أعرب فيها مواطنون و متابعون للشأن المحلي عن رضاهم لأسماء المترشحين المستفيدين ، في وقت انتقد البعض عدم الإفراج عن كل القائمة والمحسوبة بـ 850 مسكن، خاصة وأن التحقيقات انتهت و لم يعد فيه مبرر لتأجيل باقي السكن، و كان الأولى نشر الفرحة بشكل موسع.

بعد 12 سنة من الانتظار، تم الإفراج عن قائمة السكن الأولية بمدينة بوفاريك، وسط هدوء و طوق أمني محكم، و رضا عام لأسماء المستفيدين، والذين حسب الأصداء الأولى، كشفت بأنها موضوعية ومتوازنة، ومست الشرائح الهشة، و التي كما سبق أن تم التصريح سلفات، بأن "تحقيقات جدية " امتدت لنحو 36 شهرا كاملا، حول الظروف والوضعيات الاجتماعية للمترشحين، وهو ما أهلهم للاستفادة ومنحهم نقاطا في الفوز بسكن مريح و يحفظ كرامتهم، خصوصا بين حالات اجتماعية قاهرة.

و جاءت على العموم ردود الفعل من مواطنين و مقصين، ومن خلال تعليقات افتراضية تبارك القائمة ، و تعترض و تنتقد في شق عن "عدم الإفراج " عن كامل القائمة ، و التي تم الاعلان عنها منذ سنوات، بأنها تساوي 850 مسكنا، و أن الفرحة كانت تكون أعم و أشمل، لو تم الإفراج عن كل الحصة ، خاصة و أن الإجراءات و التحقيقات استوفت ذلك ، ولا مبرر في إرجاء ما تبقى من القائمة ، و هي النقطة التي يعاب عليها المسؤولون عن لجنة السكن .

وأثارت القائمة المفرج عنها بالصور، عدم توقيع رئيس البلدية و تسجيله ضمن " الغائب دون مبرر " ، و هو ما أوضحه حاج مروان لـ " الخبر " ، بأنه مبدئيا يبارك للمستفيدين المترشحين بالسكن الجديد، مبررا غيابه بأنه سبق له و أن وقع على قائمة كلية لحصة 850 مسكن ، وهو يتأسف في شق أيضا لإقصاء مواطنين كانوا مدرجين ضمن القائمة ، التي تم اعدادها سلفا دون وجه حق .

و بدروها رئاسة دائرة بوفاريك، نشرت بيانا ، تضمن التزامها بوعد التوزيع، والذي سبق و أن أعلنت عنه و صرح به رئيسها لـ " الخبر"، و التي وصفها بأنها ستكون "عادلة و منصفة " ، و أنهم مرحليا سيوزعون 400 وحدة سكنية ، و باب الطعن مفتوح أمام كل معترض ، كما أنهم عالجوا أيضا حالات السكن بـ " البنايات الحمراء الآيلة للسقوط ، بكل من حيي لقصاري العتيق و لوزري و دار لويزة المعروفة ، لأجل " ترحيلهم " و القضاء على البنايات الخطيرة بقلب المدينة ، و دراسة هدمها حسب التعليمات ، حتى لا يتكرر مسلسل عودة السكن بها ، ثم التفكير في مصير الأوعية العقارية المسترجعة ، والمشاريع التي ستحتويها .