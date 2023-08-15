غليزان: توقيف شخص بحوزته مؤثرات عقلية ومخدرات

تمكنت مصالح أمن دائرة وادي ارهيو في ولاية غليزان من توقيف شخص يبلغ 32 سنة وحجز 73 قرصا مهلوسا، وصفيحة من المخدرات.

وجاءت العملية بعد ورود معلومة لعناصر فرقة الشرطة القضائية مفادها حيازة شخص مشتبه فيه على كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة قصد ترويجها بمدينة وادي ارهيو، ليتم استغلال المعلومة والترصد لحركات المشتبه فيه، الذي أوقف وهو على متن مركبة سياحية بوسط المدينة.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه أين عثر الأمن على 73 مؤثرا عقليا وصفيحة من الكيف المعالج ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف إجراء قضائي بخصوص القضية، وقدم بموجبه المشتبه فيه أمام النيابة المختصة.