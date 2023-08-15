حوادث المرور.. حصيلة مروعة خلال أسبوع

توفي 49 شخصا وجرح 1892 آخرون في حوادث مرور، شهدتها مختلف مناطق الوطن في الفترة الممتدة من السادس إلى الثاني عشر أوت الجاري، حسب حصيلة أوردتها المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر ذاته، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجلفة بوفاة 10 أشخاص وجرح 42 آخرين على إثر 18 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية- يضيف البيان- بـ 2210 تدخلات سمحت بإخـماد 1607 حرائق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 205 حرائق، عنابة ب 128 حريقا وولاية البليدة بـ 120 حريقا.

وفي مجال العمليات المختلفة الموكلة إلى وحدات الحماية المدنية -حسبما جاء في الحصيلة- سجلت الوحدات 5191 تدخلا فـي نفس الفترة من أجل إنقاذ 457 شخصا في حالة خطر وتغطية 4470 عملية إسعاف.