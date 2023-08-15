الجزائر ترافع لحل الأزمات بعيدا عن التدخلات الأجنبية

شارك، اليوم الثلاثاء، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في الندوة الـ 11 للأمن الدولي المنعقد بموسكو بفيدرالية روسيا

وحسب ما جاء في التلفزيون العمومي، الفريق أول السعيد شنقريحة شارك في فعاليات هذه الندوة الدولية بدعوة من وزير الدفاع لفدرالية روسيا، وكان قد تابع كلمة الافتتاح الرسمي التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحرص الفريق أول شنقريحة في تدخله على تبليغ تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، للمشاركين في الندوة وتمنياته بالنجاح لأشغالها.

وأعرب الفريق أول عن امتنانه لفدرالية روسيا على كرم الدعوة، التي تتيح له فرصة عرض المقاربة الجزائرية في التعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها منطقتا الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأكد في كلمته، أن الجزائر تؤمن بأن التكفل الجاد بالأسباب المنتجة للأزمات والمغذية لعدم الاستقرار والمتسببة في اللاأمن الدولي والجهوي يمر حتما عبر الالتزام بالشرعية الدولية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية ومحاولات صناعة عدم الاستقرار.

وأضاف أن الجزائر تتطلع من خلال المشاركة في الندوة إلى بناء حوار متميز ومثمر وتجسيد التفاهم المشترك المتعدد الأوجه، قصد العمل على تحقيق السلم والأمن والتطور والرخاء لصالح كافة شعوب العالم.