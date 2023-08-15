كأس الكاف: أولمبي الشلف يضبط سفريته إلى نيجيريا

يلاقي يوم السبت المقبل، على ملعب " صامويل أوغبيمديا" نادي أولمبي الشلف بطل كأس الجزائر، نظيره باندل أنسورنس النيجيري وذلك لحساب الدور التمهيدي الأول من منافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ونشرت اليوم الثلاثاء، إدارة الفريق مخطط رحلة أبناء الونشريس لنيجيريا والتي سيسافر فيها غدا التعداد إلى الجزائر العاصمة ويخوض حصة تدريبية على أن يتم التنقل صبيحة يوم الخميس من مطار هواري بومدين الدولي عبر طائرة خاصة صوب العاصمة " لاغوس"، بعدها رحلة جوية أخرى إلى مدينة " بنين سيتي" التي ستحتضن المباراة.

يشار إلى أن العودة إلى الجزائر، ستكون مباشرة بعد نهاية اللقاء.