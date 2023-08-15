أولمبي المدية: خالد مفتاح مدربا للفريق

اتفقت ادارة فريق أولمبي المدية، بقيادة الرئيس الجديد زهر الدين يرقي مع خالد مفتاح المدرب السابق لمولودية البيض وذلك لتولي زمام العارضة الفنية، وشرع أمس في تحضير الفريق الناشط في بطولة القسم الوطني هواة.

وأرغمت الأزمة المالية التي يتخبط فيها الأولمبي منذ عدة مواسم أعضاء الشركة بعد استقالة الرئيس كمال دمارجي على اسناد مهمة التسيير الاداري والمالي للفريق إلى النادي الرياضي الهاوي أولمبي المدية في اجتماع حضره اول أمس رئيس البلدية وأعضاء الشركة، وقد تم الاتفاق على تعيين يرقي زهرالدين اللاعب السابق الأولمبي في التسعينات كمسير للفريق خلال هذا الموسم. وأكد الرئيس يرقي في اتصال مع" الخبر"، أن أزمة الديون العالقة منذ عدة مواسم والتي تصل الى 24 مليار لدى لجنة المنازعات حرمت الأولمبي من القيام بانتدابات هذا الموسم ليتقرر الاحتفاظ بنسبة كبيرة من لاعبي الفريق الرديف للموسم الماضي تحت اشراف المدرب خالد مفتاح. وعن أهداف الأولمبي هذا الموسم، أوضح يرقي أنه سيعمل رفقة الطاقم الفني من أجل خلق فريق تنافسي. ط عبد الكريم