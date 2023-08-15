حجز كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة بالوادي

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي من حجز قرابة نصف مليون قرص مهلوس وسلاح ناري من نوع كلاشينكوف، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أنه "بناء على معلومات واردة مفادها محاولة تمرير شحنة معتبرة من المؤثرات العقلية، وسعيا من اجل التنسيق مع الشركاء الأمنيين وتظافر الجهود لمحاربة الجريمة المنظمة، تم تشكيل دورية مشتركة من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باميه ونسة ووادي العلندة، بالإضافة إلى فرقة الأمن والتحري رقم 1 بالوادي وكذا الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي من أجل غلق جميع المنافذ المحتمل سلكها، أين تم ضبط المركبة محل المعلومات" .

وأثناء تفتيش المركبة " تم العثور على ثلاثون (30) علبة كرتونية من المؤثرات العقلية مقدرة بـ 449415 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ " وكذا "سلاح ناري من نوع كلاشينكوف به مخزن يحتوي على 27 طلقة نارية حية، كما تم توقيف سائق المركبة".

وأضاف البيان ذاته انه "بعد فتح تحقيق واتخاذ جملة من الإجراءات تم تحديد باقي عناصر الشبكة وهما شخصان في حالة فرار"، كما فتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي تحقيق في هذه القضية وتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.