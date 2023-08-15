القبض على عصابة تهدد و تحتجز رهائن بالبليدة

توصل عناصر الأمن في البليدة، القبض على عناصر مجموعة إجرامية خطيرة ، تحترف الإعتداء و التسلل إلى داخل السكنات، و تحتتجز أفرادها و تهددها ، للسطو و تجريدها من أموالها و كل ماهو نفيس.

وقائع القضية تعود إلى الأسبوع الماضي، تمكن وقتها أفراد العصابة الملثمين من التسلل إلى داخل أحد السكنات بمركز خذام في الشبلي، مستغلين هدوء المكان في وقت متقدم من الفجر ، لتجد العائلة الضحية نفسها تحت طائلة التهديد استعمل فيه المتهون أسلحة بيضاء، و أحتجزوا فيها بعض أفرادها، و مارسوا التعنيف ضد الوالد لتسليمهم كل ما يحتفظ به من مال، لتختفي على إثر ذلك وسط ظلمة الليل، و فور التبليغ عن الفعل الإجرامي، باشر عناصر الأمن تحرياتهم ، أين توصلوا تبعا لأدلة جمعوها، من تحديد هوية عنصرين من العصابة ، ليتم القبض عليهم و احالتهم على العدالة.

و تسبب الحادث في صدمة أفراد العائلة، لا زالت آثارها عالقة بينهم، فيما أصبحت تلك الجريمة غير المسبوقة، حديث الرأي العام و بين أصحاب الصفحات الإفتراضية .