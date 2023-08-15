وزير الطاقة يستقبل عضو مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي لتبسة

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الاثنين 14 أوت 2023 بمقر الوزارة، عضو مجلس الأمة بوسبع محفوظ ورئيس المجلس الشعبي لولاية تبسة وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الاصغاء للانشغالات المطروحة من طرف نواب الشعب لأجل التكفل بها، وقد مست بصفة عامة انشغالات مواطنين بعض بلديات ولابة تبسة المتعلقة بالربط بالكهرباء والغاز للمناطق الريفية وكذا انشغال سكان بعض أحياء مدينة تبسة بخصوص تحويل مسار خط الكهرباء العالي الضغط الذي يمر وسط هذه الأحياء والذي يمتد على مسافة 4.5 كلم .

وقد أوضح الوزير لعضو مجلس الأمة الإجراءات المتخذة من طرف القطاع والأعمال المبرمجة من اجل التكفل بها في إطار البرامج المسطرة من طرف شركة سونلغاز خاصة المناطق التي لم يتم ربطها وكذا كيفية توسيع الشبكة لهذا الغرض، حيث رصد لذلك مبلغ أكثر من 3 مليار دج مخصص لها الغرض، ضمن ميزانية 2024. أما بخصوص خط الضغط العالي المار وسط المدينة فان هذا الانشغال سيتكفل به من طرف شركة سونلغاز في إطار تغيير الشبكة وكذا الضغط.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء أيضا، إلى انبعاثات الأتربة من منجم بئر العاتر التابع لشركة "صوميفوص " فرع مجمع "سونرام" والذي طال انتظار الساكنة للتكفل به. كما اقترح النائب على السيد الوزير دعوة مجمع "سونرام" لدراسة إمكانية الاستثمار في استخراج وتحويل مواد منجمية بأرض الولاية كالرصاص والرخام والرمل السليسي وغيرها من المعادن والمواد .

وفي هذا الصدد قدم الوزير العديد من الشروحات والاقتراحات للتكفل، من طرف مجمع سونارام ، ولاسيما تغيير المصفاة على مستوى وحدة بئر العاتر للحد من الغبار المتاطير من المنجم وكذا دراسة إمكانية الاستكشاف والتنقيب للتأكد من توفر مكامن قابلة للاستغلال.