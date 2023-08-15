كرة القدم للصالات: 20 لاعبا محليا في تربص إعدادي

تم استدعاء 20 لاعبا محليا من طرف الناخب الوطني نور الدين بن عمروش لإجراء تربص تحضيري من 26 إلى 31 أغسطس بالجزائر، تحسبا لتصفيات كأس إفريقيا للأمم للمحليين لكرة القدم للصالات، المقررة نهائياتها في شهر فبراير 2024 بالموزمبيق، حسب ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها.

و اللاعبون المستدعون هم: زهير بن عادل (بارادو)، نسيم عيساني (القصر)ن عبد الرحمن شافا (راد وهران)، أسامة حبيلي (أولاد رحمون)، محمد عشاط (راد وهران)، عبد الحق جبراني (برج بوعريريج)، رياض تواتي (نادي صباح/وهران)، جمال بن باشا (المدية)، محمد أمين برامكي (بارادو)، بلقاسم بوعامر (أوزيوم)، عبد الكريم بابوري (بارادو)، براهيم سعدون (سكيكدة)، ماسينيسا وارت (القصر)، فارس ومني (م.بجاية)، حسين مخلوف (م.بجاية)، أسامة زاوي (المسيلة)، عبد النور هلالي (وفاق الرويسات)، ياسر العايب (أولاد رحمون)، عبد الوهاب حواش (صحراء غرداية)، أسامة علو (فوتسال برج بوعريريج).

هذا التربص هو الأول في الموسم الجديد والمبرمج بالمركز الوطني للجيش ببن مسوس بأعالي الجزائر العاصمة، حسب نفس المصدر.