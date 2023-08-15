تنظيم مسابقة أحسن شارة للصالون الدولي للسياحة والأسفار

يتم تنظيم مسابقة أحسن شارة للطبعة الـ22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار المقررة في الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023، حسب ما أورده يوم الاثنين بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

وأوضح نفس المصدر أن هذه المسابقة مفتوحة لكل "أنفوغراف محترف أو هاوي يحمل الجنسية الجزائرية، حيث سيتم منح جائزة لأحسن اقتراح شارة للصالون الدولي للسياحة والأسفار"، مشيرا إلى أن المشاركة تكون بملء استمارة يمكن تحميلها عبر الموقع الإلكتروني www.sitev.dz من خلال الخانة الخاصة بالمسابقات.

ويتم إرسال العمل إلى أعضاء لجنة تحكيم "شارة الصالون" خلال أجل لا يتجاوز 14 سبتمبر 2023 عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

ويمكن للمهتمين بالمشاركة الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمسابقة وشروط المشاركة فيها على الموقع الإلكتروني السالف الذكر وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحافظة الصالون الدولي للسياحة والأسفار، يضيف البيان.