حجز كميات معتبرة من مادتي العدس والأرز ببومرداس

تمكن عناصر الشرطة لولاية بومرداس، خلال الأسبوع الجاري، من حجز كميات معتبرة من مادتي العدس والأرز مع توقيف شخصين، وهذا في إطار مكافحة المضاربة بالمواد الاستهلاكية، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني, لا سيما المضاربة بالمواد الاستهلاكية، تمكنت شرطة بومرداس، ممثلة في الفرقة الاقتصادية والمالية، خلال هذا الأسبوع، من ضبط 44 طنا و 3,5 قنطار من مادتي العدس والأرز وتوقيف شخصين (40 سنة و48 سنة) ينحدران من الجزائر العاصمة وينشطان ضمن جماعة إجرامية تسعى للاحتكار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين".

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت "نتيجة معلومات تفيد بقيام أشخاص بتفريغ وتخزين شحنات من المواد الغذائية بأحد المستودعات، حيث مكنت التحريات التي باشرها محققو الفرقة الاقتصادية والمالية، تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، من توقيف شخصين (02) وتحديد مكان تواجد المستودعات المستغلة لتخزين المواد الغذائية على مستوى دائرة الثنية ببومرداس".

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة) عن "جناية المضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة، جنح تبييض الأموال، ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة".