بلينكن يدعو إلى حل دبلوماسي في النيجر

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، "إنه لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية، لإعادة الأمور إلى نصابها في النيجر"، و هذا مع استمرار ضغوط دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الايكواس" على قادة التغيير غير الدستوري في نيامي.

و أضاف بلينكن في تصريحات صحفية: "لا نزال نركز بشدة على الدبلوماسية، لتحقيق النتائج التي نريد، أي عودة النظام الدستوري"، مردفا "أعتقد أنه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية، لتحقيق هذه النتيجة".

و يحتجز قادة التغيير غير الدستوري في النيجر، الرئيس الشرعي للبلاد، محمد بازوم، منذ نهاية يوليو الماضي. و أعرب مؤخرا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء التدهور السريع لظروف الاحتجاز التعسفي لمحمد بازوم وحرمه و نجله.

يذكر أن عدة دول، من بينها الجزائر، ومنظمات دولية دعت إلى استعادة السلطة الدستورية في البلاد.