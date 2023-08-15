تونس: نجدة 630 مهاجر في ليلة واحدة

أعلنت السلطات التونسية إحباط 18 عملية هجرة سرية عبر البحر دفعة واحدة الليلة الماضية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، صدر الليلة، أن وحدات الحرس البحري في ولايات الوسط، تمكنت من إحباط 18 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة، وتم إنقاذ قرابة 630 مهاجر كانوا على متن قوارب هجرة.

وأوضح نفس المصدر، أن قرابة 550 من بين المهاجرين الذين تمت نجدتهم، هم من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، والبقية تونسيين .

وأعلنت الداخلية التونسية اعتقال قرابة 20 شخصا من أفراد عصابات ووسطاء يقومون بتنظيم رحلات الهجرة ، تمت إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم.

وتم في السياق حجز 50 مركب بحري كانت معدة لتنظيم رحلات هجرة سرية من السواحل التونسية.