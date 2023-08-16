أمطار غزيرة تجتاح 27 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار غزيرة على شمال وجنوب البلاد.

وفي نشرية خاصة، توقعت الأرصاد الجوية، أمطار غزيرة، تتعدى 30 ملم، بداية من الثانية زوالا إلى غاية منتصف الليل، تجتاح برج باجي مختار، عين قزام، تمنراست، جانت، إليزي، عين صالح، وأدرار.

وأضافت ذات المصالح، أن تساقط الأمطار، تتعدى 30 ملم، على ولايات: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، تيزي وزو، باتنة، سطيف، الجلفة، ، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، أولاد جلال وبشار، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل.