وزير الداخلية يقف على المشاريع التكميلية لولاية خنشلة

تفقد إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء، نماذج عن المشاريع التكملية بولاية خنشلة.

وأوضح بيان وزارة الداخلية، أن هذه المشاريع التنموية المهيكلة التي تفقدها إبراهيم مراد مندرجة في إطار البرنامج التكميلي للتنمية في الشق المتعلق بإعادة تأهيل شبكة الطرق وعصرنتها بما يسمح بفك العزلة ورفع الحركية كذا تفتح الولاية على المحاور الاقتصادية الهامة.

بالإضافة للمشاريع المسجلة ضمن البرامج العادية، تضمن البرنامج التكميلي للتنمية تسع عمليات خاصة بمحور الأشغال العمومية بغلاف مالي مقدر ب 7.2 مليار دج شمل الدراسات ومشاريع إنجاز، إعادة تأهيل، ازدواجية، تعزيز وعصرنة عدد من الطرق الولائية الحيوية، يضيف المصدر.

وفي هذا السياق، اطلع الوزير على تقدم أشغال مشروعي إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية، وكذا أشغال إنجاز الطريق الولائي رقم 8 الرابط بين ششار، سيار، الميتة على مسافة 66كم.