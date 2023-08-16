الأمن يوجه نداء للجمهور

وجهت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، لأمن ولاية الجزائر، إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة: المدعو "س ر" مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال.

ودعت الشرطة القضائية، كل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر التوجه إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

وأوضحت مصالح أمن ولاية الجزائر، أن هذا النداء يأتي طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد.