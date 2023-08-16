غليزان: توقيف مروجي السموم بسيدي أمحمد بن علي

نجحت عناصر أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي بغليزان في توقيف ثلاثة مشتبه فيهم وحجز 40 كبسولة من نوع بريقابالين وكمية من المخدرات، وأسلحة بيضاء محظورة وقارورتين سائل مخدر وقارورة غاز مسيلة للدموع، وهذا بعد الاستغلال الجيد لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية بمدينة سيدي أمحمد بن علي. وبعد عملية الترصد تم توقيف المشتبه فيه وبعد التنسيق مع النيابة المحلية ضبط بمسكنه على 40 كبسولة بريقابالين وقطع صغيرة من المخدرات ومبلغ مالي من عائدات الترويج. كما لفت ذات انتباه المصلحة شخص مشتبه فيه وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على قطعة صغيرة من المخدرات. ومواصلة للتحقيق تم توقيف مموله الرئيسي وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكنه أين تم حجز 11 قطعة مخدرات بوزن 6،8غ ومبلغ مالي قدره 74500دج وأسلحة بيضاء محظورة (خنجرين من الحجم الكبير ـ سيف) وقارورتين سائل مخدر وقارورة غاز مسيلة للدموع. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.