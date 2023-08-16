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أسعار النفط تنخفض

مال و أعمال
16 أوت 2023 ()
إ.ش/وكالات
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شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، انخفاضا لتواصل خسائر الجلسة السابقة، والتي بلغت 1 بالمئة مع تغلب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين على شح إمدادات الخام الأمريكية، وفق ما ذكرت تقارير اقتصادية.

وأوضحت التقارير أن العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا انخفضت إلى 84.68 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا إلى 80.79 دولار.

وأظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بصورة أكبر من التوقعات بانخفاضها 2.3 مليون برميل.

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