غليزان: حجز صفيحتين من القنب الهندي

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 25 و29 سنة على متن سيارة أجرة وحجز100 قرص مهلوس وصفيحتين من القنب الهندي.

وهذا بعد الاستغلال الجيد لمعلومات، مفادها عزم المشتبه فيهم على تمرير كمية معتبرة من المخدرات على متن سيارة أجرة، انطلاقا من إحدى الولايات الغربية إلى إحدى الولايات الداخلية الوسطى للبلاد مرورا بمدينة غليزان، ليتم إعداد خطة أمنية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما حيث ضبط بحوزة أحدهما على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 100 كبسولة، كما ضبط بحوزة مرافقه على صفيحتين من القنب الهندي، ومبلغ مالي قدره 19000دج من عائدات الترويج.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية.