عملية جراحية لدغموم على مستوى الرباط الصليبي

يجري اليوم الأربعاء، اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم الناشط ضمن صفوف المصري البورسعيدي عملية جراحية على مستوى الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية الكبرى بدولة قطر ووفق صحيفة " اليوم السابع " المصرية.

ونشر اللاعب عبر حسابه الشخصي على " إنستغرام"، صورة تجنعه بالدولي الجزائري ونجم آسي ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر الذي يعالج هو الآخر بمركز " أسباير " القطري.

وكان مجلس المصري قد وافق فى وقت سابق على خضوع اللاعب لعملية الصليبي في ألمانيا، قبل أن تتحول وجهة النادي إلى قطر.

وتعرض عبد الرحيم دغموم للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مشاركته مع النادي المصري فى نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى انتهت بهزيمة المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.