التغيرات المناخية.. الجزائر تحصلت على تمويل لإنجاز المخطط الوطني

كشف المكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، سعيد قدور أن الجزائر تقدمت سنة 2018 بطلب لدى الصندوق الأخضر للمناخ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل مرافقتها في إعداد المخطط الوطني للتكيف مع المتغيرات المناخية الذي يعتبر أولوية الأولويات.

وأوضح سعيد قدور في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، أنه في أفريل 2022 تمكنت الجزائر من الحصول على تمويل يقدر بـ03 ملايين دولار لإنجاز هذا المخطط وبهذا تعتبر الجزائر من الدول القليلة التي تحصلت على تمويل خارجي حيث تم بتاريخ الـ 15أوت 2023 الإمضاء رسميا على وثيقة إطلاق هذا المشروع الهام .

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر وبالتنسيق مع الصندوق الأخضر للأمم المتحدة وضعت مخططا وطنيا للتكيف مع التغيرات المناخية حيث أضحت تؤثر على كل الدول من عدة جوانب.