توقيف داعمين للإرهاب وتدمير مخبأ

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، فيما تم كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بتبسة، كان يحتوي على نضارتي ميدان وأغراض مختلفة.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفدت خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 أوت 2023، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (27) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (07) قناطير و(80) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (1.3) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(152131) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وإليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (75) شخصا وضبطت (07) مركبات و(164) مولدا كهربائيا و(100) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (09) أشخاص آخرين وضبط (03) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(4.3) طن بالإضافة إلى (6393) وحدة من مختلف المشروبات و 46.8 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (11098) لتر بكل من تمنراست وسوق أهراس والوادي، يضيف البيان.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (108) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (370) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.