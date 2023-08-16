أبرز العروض التي وصلت لقندوسي

كشف اليوم الأربعاء تقرير مصري أن مسؤولي نادي الأهلي يتواصلون بشكل مستمر مع لاعب الفريق أحمد قندوسي من أجل مناقشته في العروض المقدمة له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحصول على خدماته في الصيف الحالي، في ظل وجود رغبة من القلعة الحمراء في رفع اسمه من قائمة اللاعبين الأجانب حتى يتسنى لهم التعاقد مع مهاجم أجنبي قبل غلق الميركاتو الصيفي.

صحيفة" اليوم السابع"، أكدت أن اللاعب السابق لنادي وفاق سطيف يمتلك 4 عروض خارجية من شباب بلوزداد واتحاد الجزائر والعربي الكويتي والوداد المغربي، و3 عروض من داخل مصر من أندية فاركو وسيراميكا، ويعد عرض سيراميكا هو الأقرب.

المصدر ذاته، أضاف أن مسئولو الأهلي تركوا الحرية لقندوسي في تحديد وجهته المقبلة سواء باللعب داخل مصر أو خارجه، ورغم اهتمام سيراميكا بضم اللاعب، إلا أن المقابل المالي كان يمثل العائق الأكبر في مسألة انضمامه لأحد الأندية المصرية، بسبب ارتفاع راتبه الذي يصل إلى 500 ألف دولار سنويا.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم وجهة قندوسي المقبلة، حتى يتسنى له إفساح مكان في قائمة اللاعبين الأجانب ومن ثم قيد المهاجم الأجنبي المزمع التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية.