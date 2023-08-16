والي بجاية يقف على أشغال محطة تحلية مياه البحر بتغرمت

ترأس، اليوم الأربعاء، والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش اجتماعًا تنسيقيًا للوقوف على مدى تقدم اشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتغرمت ببلدية توجه، وهذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار متابعة المشاريع التنموية المهيكلة التي هي في طور الانجاز.

وحسب البيان المنشور في صفحة ولاية بجاية، الاجتماع التنسيقي تم بحضور الأمين العام للولاية بالنيابة، مسؤولي الشركة الجزائرية للطاقة AEC والمدراء التنفيذيين المعنيين بهذا المشروع المهيكل: الطاقة، الموارد المائية، الغابات، مديرية أملاك الدولة، مديرية التقنين والشؤون العامة، سونلغاز والشركة الجزائرية للمياه -المشاريع-، حيث استمع خلال هذا اللقاء الوالي إلى كل احتياجات الشركة الجزائرية للطاقة المكلفة بانجاز المشروع والعراقيل التي تواجهها الشركة في الميدان، وتم معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لكل العراقيل الإدارية التي تم طرحها.

كما تم عرض مدى تقدم الأشغال المتعلقة بانجاز نظام التحويل لتزويد بالمياه الصالحة للشرب القرى المجاورة البلديات وكذا المناطق الصناعية، قدم من طرف الجزائرية للمياه. بحيث الأشغال التحضيرية جارية وكل الاجراءات الادارية ذات صلة انتهت.

وقد انتهت منها جل أشغال الحفر وهي الان في مرحلة إنجاز المنشآت الخاصة بمعالجة مياه البحر، يضيف البيان.

وطالب الوالي من مسؤول الشركة الجزائرية للطاقة جدول يومي لتدخلاتها وأسدى تعليمات صارمة لكل المدراء التنفيذيين منهم قطاعات: الطاقة، الموارد المائية التقنين والشؤون العامة بمرافقة الشركة المكلفة بانجاز المشروع خاصةً فيما يخص عمليات نزع الملكية وتعويض المواطنين .

وذكر الوالي بأهمية هذا المشروع الذي يعتبر من بين المشاريع التنموية المهيكلة، الذي إستفادت منه ولاية بجاية في إطار البرنامج الاستعجالي الذي سطرته الحكومة لضمان الأمن المائي ولمواجهة أزمة مياه الشرب، بسعة إنتاجية يومية تصل إلى 300.000 متر مكعب.