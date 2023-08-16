توقيف مشتبه فيهم في قضية الاعتداء على حافلة "إيتوزا" بالعاصمة

‏تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد خلال هذا الأسبوع، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، من توقيف المشتبه فيهم في قضية الاعتداء على حافلة تابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالجزائر العاصمة.

‏وتعود القضية وفق بيان الأمن إلى تعرض إحدى حافلات "إيتوزا" للرشق بالقارورات والمقذوفات البلاستيكية على مستوى شارع عسلة حسين من طرف شباب كانوا بشارع بن بولعيد، دون تسجيل أي إصابات بين المسافرين أو أضرار مادية بالحافلة.

حيث تم تحديد هوية ثلاث قصر مشتبه فيهم في قضية الاعتداء على حافلة، تابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بالجزائر العاصمة، وتم توقيفهم مرفوقين بولاة أمورهم أمام محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو يتضمن عملية الاعتداء التي تعرضت لها الحافلة.