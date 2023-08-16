قريشي يستعرض تحضيرات "سوسطارة" ويكشف آخر صفقة

استعرض المناجير الرياضي لاتحاد الجزائر، توفيق قريشي، اليوم الأربعاء، حصيلة تحضيرات الموسم الجديد قبل تربص طبرقة التونسية الذي سينطلق بعد 24 ساعة.

أهم تصريحات قريشي للصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك":

تجديد عقود 10 لاعبين لمدة سنتين على الأقل وهم بن بوط، عليلات، بلعيد، رضواني، بلقاسمي، بن زازة، شيتة، بوسليو، آيت الحاج، مريلي.

استقدام 10 لاعبين جدد هو سوفي، شيراني، لعمارة، دهيري، بركات، مبارك، كوناتي، طوال، فتوحي، بوزيان.

فسخ عقد لاعبين إلى حد الآن هما بن شلف والهريش.

مغادرة المحضر البدني مجاهد إلى وفاق سطيف وتعويضه ببوجنان كمال الذي سيكون مسؤولا عن التحضير البدني في موسم 2023-2024.

انطلقنا في التحضيرات يوم الفاتح أوت وفق برنامج المدرب بن شيخة وبرمجنا تربصين في العاصمة قبل الرفع من وتيرة العمل في تربص مدينة طبرقة التونسية الذي سيدوم 16 يوما وتتخلله ثلاث مقابلات ودية.

الرجوع من تونس يوم 2 سبتمبر لتحضير مقابلة الدور التمهيدي من كأس "الكاف"، في حين لا يعرف بعد تاريخ إجراء مقابلة السوبر الإفريقي ضد الأهلي المصري.

المهاجم المالي عبد اللاي كانو هو آخر استقدامات الفريق بعد الحصول على ورقة تسريحه، اليوم الأربعاء، من نادي أف سي ديارا المالي، وسيلتحق بتربص تونس في 48 ساعة القادمة.