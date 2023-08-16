"الجزائر لن تسمح بالفوضى الإقليمية"

حوار مع الأستاذ مهدي فتاك رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة تيزي وزو:

طغت على البيئة الإقليمية والدولية أحداث ذات تعقيدات، ونجمت عنها اضطرابات متواترة، كيف تؤثر هذه الاضطرابات على الجزائر؟

لا بد من الاتفاق أولا على أن البيئة الدولية ذات طبيعة متغيرة تتسم بالتعقيد والتشابك، فتُنتِج مخاطر وتتيح فرصا، وما يظهر حاليا هو أن حالة الصراع التي كنا نعرفها غيرت جغرافيتها، فالمجال الصراعي منذ نهاية الحرب البادرة شمل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية، بعبارة أخرى فالعالم الثالث متخلف، لكن تطورات ميزان القوة وطبيعة المصالح وصلت إلى النقطة التي أشعلت الحرب في أوروبا، فأضحت تفاصيلها تؤرقنا وأحداثها تربكنا كدول وكشعوب.

من أبجديات تاريخ الحضارات أن الأحداث داخل مراكز القوة لها تأثير كبير على أطرافها وحدودها، والمركزية الأوروبية بانحدارها وانكماش تطورها لصالح فواعل جديدة زعزعت الاستقرار الإقليمي والدولي، وحاولت أن يعيش العالم كله مخاضها العسير ويتحمل تكلفة استمراريتها ووجودها، أو أنها ستجعل منه ساحة حرب مفتوحة تنشب معاركها في كل منطقة.

أليس النموذج الغربي في بناء الدولة وفق مبادئ الحرية والديمقراطية هو الرسالة التي يريد الغرب إيصالها إلى الشعوب المتخلفة؟

القاعدة في بناء الدول هي مكانتها في دورة الإنتاج العالمي، كلما كانت مؤشرات الاندماج مرتفعة تصبح الدولة ذات أهمية كبرى، فتصبح مصنعا يلبي حاجات الدول والشعوب، وسوقا ترغب الشركات في دخوله والسيطرة عليه، فتتعاظم المصالح بين الأطراف بناء على فكرة الاعتماد المتبادل، والنتيجة هي تطور الدولة وتقدمها وازدهارها، ليأتي بعدها الحديث عن تطور المجتمع معيشيا وثقافيا، ونصل في النهاية إلى مجتمع العيش الرغيد الذي عاشه الغرب، ويمكن آنذاك الحديث عن الحريات والديمقراطية.

في كل التطورات التي عرفتها الدول المتخلفة كان التدخل الغربي يستهدف إبطاء الحركة الاقتصادية لنهب الثروات، حتى أضحت مناطق الثروات هي مناطق النزاع، وأينما وُجدت الثروات الطبيعية انفجرت النزاعات، ثم تتدخل المنظمات الحقوقية لتطرح حلولا ديمقراطية للسلام والاستقرار.

أين الحل في مثل هذه الأوضاع؟

لم تأت القوة والمكانة التي تحتلها الصين من فراغ، ولم تثبت روسيا رغم كل المخططات بضربة حظ، ولم تدخل الهند سباق التكنولوجيا بأفلام بوليوود، فكل الدول التي اكتسبت مكانة حاليا كان لها ذلك بنضال شعوبها وتضحيات رجالها، من أمثال نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا ولولا دا سيلفا في البرازيل. ولم تشترك هذه الدول في رؤية واحدة إلا بعد قناعة راسخة بأن الغرب كمركز حضاري ومنظومة قوة ابتعد كل البعد عن القيم الإنسانية التي تتيح التعايش والسلم والاستقرار، بما يستلزم العمل ككتلة لفرض منطق جديد ونظام دولي جديد، وكوحدات كل دولة في مجالها الإقليمي لأداء دور صانع التنمية الإقليمي، وتوسيع مجالات النفوذ لإزالة النفوذ الغربي، وهنا تبرز فلسفة الفعل الخارجي للدول الخمس، وهذا ما تطمح إليه الجزائر في هذه الفترة، ويجيب عن سؤالك الأول لجعل البيئة الإقليمية والدولية فرصا تتعاظم لا مخاطر تتكاثر.

على ضوء الاجتماع المرتقب لدول "بريكس"، هل هناك فرصة لانضمام الجزائر؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب العودة إلى تأثير البيئة الإقليمية والدولية، فالتحديات الناجمة عن مواقف الجزائر في العديد من الملفات مصدرها دول ترى في الجزائر كقوة إقليمية تهديدا لها ولمصالحها ولانتماءاتها الوظيفية، فاللغط الإعلامي حول ملف الانضمام مرتبط بلوبي يقوده في إفريقيا رجل الأعمال الفرنسي جون إيف أوليفي Jean-Yeves Ollivier، من خلال مؤسسة برازافيل Fondation Brazaville، والتحالف الثنائي العربي الإمارات العربية المتحدة والمغرب بقيادة صهيونية تحرك كل أجهزتها ولوبياتها في أي ملف يخص الجزائر، لكن هذه المعارك الجانبية لن تمنع من تحقيق الهدف لاعتبارات عديدة:

أولها جيواستراتيجي يجعل الجزائر منطقة الوسط في المنظمة بين البرازيل غربا والصين والهند شرقا، وبين روسيا شمالا وجنوب إفريقيا جنوبا، وحاجة كل منهم للمتوسط كقيمة رمزية لإزالة نفوذ أوروبا الغربية.

ثانيها اقتصادي، فوجود قاعدة إنتاجية كبرى في الجزائر يمنح شركات "بريكس" استفادة من ثروات طبيعية وبشرية تسهل إنتاجها ومنفذا نحو أسواق كبرى: إفريقيا، أوروبا، الشرق الأوسط.

ثالثها سياسي نابع من الموقف الدولي الثابت للجزائر ولعبها دور الموازن الدولي الذي يمتلك قدرات دبلوماسية تفاوضية دون البحث عن صدامات وافتعال أزمات، أي الدولة التي يؤتمن جانبها.

رابعها عسكري أمني، تلعب قوة الجزائر العسكرية والخبرة الأمنية دورا كبيرا في تأمين الاستثمارات الكبرى، فالقاعدة الاقتصادية تقول إن رأس المال جبان، ومؤشرات الخطر في المشاريع الكبرى mega projet في أغلبها أمنية تبحث عن الاستقرار.

خامسها يشمل البعد الإقليمي، فالجزائر مؤهلة أكثر من أي وقت لبناء تكتل إقليمي أطرافه الإقليمية تنتظر المبادرة بصدر رحب نظرا لتزايد الأزمات الاقتصادية والأمنية فيها، وإدراكها عدم قدرتها على مجابهتها لوحدها، والتيار الوطني في هذه الدول ينتظر الفرصة لدحر التيارات الموالية للوبيات الدولية التي تستنزف دولهم.

هل للحركات المناوئة للتدخل الغربي في إفريقيا أثر في هذا المسار؟

لفت انتباهنا حركة معادية لسكان شمال إفريقيا مؤخرا انطلاقا من فكرة إفريقيا الزنجية أو إفريقيا للأفارقة السود، تلاها موجة هجرة غير شرعية نحو ليبيا وتونس والجزائر، وإذا بحثنا في أصل الفكرة فقد ظهرت إبان الاستعمار الأوربي لإفريقيا، وبرزت لدى الأمريكيين السود الذين يريدون المساواة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقلت إلى إفريقيا في شعار إفريقيا للإفريقيين، وتبلورت في نضالات زعماء كبار تُوجت نضالاتهم باتفاقية أكرا في 1958 التي صاغت الرؤية الإفريقية بوضوح وموقفها الثابت في طرد الاستعمار.

بعبارة أوضح، هناك الحقيقة وهنالك الوهم، أن توظف المفاهيم الرنانة لخدمة مصالح طرف من الأطراف أو استبدال السيد بالسيدة مع دوام العبودية فهذا ما لا يتقبله عقل، موقف الجزائر عقلاني لأنه يتبنى ما يحدث في الواقع لا ما يشاع كدعاية مغرضة، ومن يريد تحرير إفريقيا لا ينازع السلطة لأنه طرد منها أو يتم توظيفه من جهات إقليمية ودولية لضرب مصالح قوى إقليمية لها كلمتها في كل القضايا.

هل تقصد أن الجزائر مستهدفة فيما يجري في الصحراء الكبرى؟

تبنت الجزائر سياسة تدخلية قوية، سواء دبلوماسية أو اقتصادية وحتى مالية، من خلال تخصيص مليار دولار كمعونة، وأعلنت عن مشاريع في مالي والنيجر وبوركينافاسو، وعن شراكات مع نيجيريا لمد خط الغاز نحو المتوسط عبر النيجر، واستثمارات نفطية في شمال النيجر، أي أنها بدأت في رسم سياسة تنموية في الصحراء الكبرى تتواءم وطبيعة المنطقة ودون أن تستنزف خيراتها، وهذا ما لا تسمح به القوى المنتفعة من المنطقة وأعداء الجزائر الإقليميون، وتصريح الرئيس تبون برفض التدخل العسكري نابع من هذه القناعة، فالجزائر لن تسمح بالفوضى الإقليمية التي تستهدف مشاريعها وخططها.

ونجاح الجزائر بانتمائها إلى المجال الاقتصادي الصاعد، سواء انضمت إلى "بريكس" أم لا، يؤرق لوبيات الفوضى، فالشراكة الاقتصادية مع الصين واقعة في إطار مشروع طريق الحرير، والتعاون العسكري مع روسيا منذ الاستقلال لا يتغير مهما كانت الظروف، وعلاقاتنا مع إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة مستمرة، وإن لم تنفع فلن تضر مصالحنا، لكن ما يؤلم هو أن يشترك الأخ الشقيق مع العدو اللدود ضد مصالح هي مصالح مشتركة أكثر منها مصلحة وطنية جزائرية، فرفض الجزائر للإملاءات هو حماية لمصالح الشعوب ككل في الفضاء العربي المغاربي أو الصحراوي الإفريقي، وثباتها في وجه المخططات هو انتصار لقلعة صمود تأبى السقوط في براثن الصهيونية والإمبريالية.

كيف ترى انقلاب النيجر وما هي تبعاته؟

الملاحظ أن فترة 2010-2023 شهدت استقرار المؤسسة العسكرية وتجانس التكوين العرقي والإقليمي لمكوناتها مع الشخصيات المكونة للحقل السياسي، وبمجرد المساس بالمؤسسة العسكرية من خلال إقالة الجنرال ساليفو مودي قائد الأركان، بسبب دعاية تنسيقه مع قيادة مالي الجديدة في أفريل 2023، ثم إرساله كسفير في الإمارات العربية المتحدة، ومحاولة إقالة الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الوطني يوم 23 جويلية 2023، عادت موجة الانقلابات إلى النيجر مستندة إلى نجاح انقلابَي مالي وبوركينافاسو، ويوحي انضمام قائد الأركان الجديد عبده صديقي إلى الانقلابيين بسيطرة ساليفو مودي على مفاصل الجيش.

على الصعيد القبلي تبرز سيطرة قبيلة الزارما على السلطة منذ الاستقلال إلى غاية 1993، حين انتقلت السلطة إلى قبيلة الهاوسا التي تميز أفرادها بفتح المجال للأقليات المشكلة للنسيج الاجتماعي بتولي زمام السلطة كالتبو والعرب والفولاني، وهو الأمر الذي استمرت فيه السلطة الانقلابية بتعيين رئيس الوزراء علي لمين الزين من التبو، وهو حليف الجنرال ساليفو مودي الذي يتشارك معه الانتماء القبلي.

لكن هل سيكون علي لمين الزين الرئيس المقبل؟

يعتبر وزير المالية السابق خريج المدارس الفرنسية وضليع العلاقات مع المنظمات الدولية، والمشرف على المعونات الدولية الموجهة للنيجر لفترة طويلة، الأقرب الى نيل سدة الحكم، ورغم أن قربه من الرئيس مامادو تانجا أدى إلى استبعاده بعد الانقلاب على الأخير في 2010، إلا أن تعيينه هو تطمين للمنظمات الدولية والقوى الكبرى، خصوصا فرنسا باستمرار مصالحها، وأمريكا بضمان تواجدها العسكري.

لكن ما يستدعي الانتباه هو الميزان التجاري للنيجر، فمن ضمن 3.7 مليار دولار مداخيل سنوية، نجد 2.7 مليار دولار صادرات ذهب نحو الإمارات العربية المتحدة، وهذا المؤشر يعطي قراءة مبهمة للأحداث ستكشفها الأيام القادمة.