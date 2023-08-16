مراد يكشف موعد تسليم خط خنشلة-عين البيضاء

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الأربعاء بخنشلة أن إنجاز خط السكة الحديدية الذي سيربط خنشلة بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) سيسهم في الدفع بعجلة التنمية بالمنطقة.

وأوضح الوزير خلال معاينته مدى تقدم أشغال خط السكة الحديدية الذي سيربط بين خنشلة وعين البيضاء (أم البواقي) على مسافة 50 كلم ضمن اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها الوزير إلى الولاية بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هذا المشروع "سيمكن من دفع عجلة التنمية بالمنطقة ويجعل من خنشلة قطبا اقتصاديا هاما".

وأفاد مراد أن هذا المشروع الذي خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر بـ51 مليار دج، "سيستلم قبل نهاية السنة الجارية"، مبديا رضاه بوتيرة الأشغال بهذا المشروع من خلال تعزيز ورشات انجازه باليد العاملة التي تضمن الخدمة بنظام المداومة طيلة ساعات النهار وكافة أيام الأسبوع.

وشدد الوزير خلال معاينته أشغال مشروع انجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية على مسافة 20 كلم، على ضرورة تقديم المؤسسات المنجزة لمختلف المشاريع التي تدخل ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لوضعياتها المالية نهاية كل شهر حتى يتسنى للسلطات المحلية مرافقتها بما يسهم في الإسراع في وتيرة انجاز هذه العمليات.

وخلال وقوفه على أشغال انجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية بابار، أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة تدارك التأخر المسجل في الانجاز لاستلام هذه المحطة في مجال تصفية المياه لاستغلالها في سقي المحيطات الفلاحية المجاورة لها.

وبعين الطويلة، مراد لدى معاينته مدى تقدم أشغال بمشروع انجاز منطقة النشاطات بهذه الجماعة المحلية على مساحة تفوق ال80 هكتارا، على وجوب رفع كافة العراقيل التي تعترض المستثمرين في "اقرب الآجال، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار يفتح الأبواب أمام الشباب من اجل إنجاز مشاريع خلاقة للثروة ولمناصب الشغل.

ولدى وضعه حيز الخدمة لمشروع للربط بغاز المدينة لـ70 ساكنا بمنطقة التبروري ببلدية المحمل، أبدى مراد تفاؤله بالوضع العام بمختلف المناطق النائية التي استفادت من العديد من المشاريع التنموية التي ساهمت خلال السنتين الأخيرتين في تحسين ظروف معيشة السكان.

وأسدى الوزير تعليمات إلى مسؤولي شركة الكهرباء والغاز (سونلغاز) من أجل تقليص آجال إنجاز مشاريع الربط بشبكة الغاز قبل فصل الشتاء حتى يتسنى للمواطنين بهذه المناطق الاستفادة من هذه المادة الحيوية.