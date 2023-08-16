وفاة المجاهد رشيد فرحاوي

انتقل إلى رحمة الله المجاهد المرحوم رشيد فرحاوي، المدعو "رشيد الراد" إبان الثورة التحريرية، عن عمر ناهز الـ94 عاما, حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد التحق الفقيد الذي هو من مواليد 30 فيفري 1929 بالجزائر العاصمة، بصفوف الثورة التحريرية سنة 1955 بـ"المنطقة المستقلة"، حيث عمل تحت قيادة المجاهد ياسف سعدي وشارك، رفقة العديد من المجاهدين، في عمليات وهجومات على مراكز العدو قبل أن يتم القبض عليه وتحويله إلى سجن سركاجي سنة 1957 إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية.

بعد الاستقلال، واصل الفقيد نضاله وكانت له العديد من الإسهامات من خلال شهاداته الحية وكتاباته عن مساره النضالي والثوري.

وباعتباره أحد رموز فريق اتحاد العاصمة العريق لكرة القدم، فقد كانت للفقيد شهادات عن دور الفرق الرياضية في دعم الثورة التحريرية, لا سيما بعد تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم وإسهامه الكبير في إيصال صوت القضية الجزائرية على المستوى الدولي.

وأمام هذا المصاب الجلل, يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة، إلى أسرة الفقيد ورفاقه في الجهاد بأصدق التعازي وأخلص المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.