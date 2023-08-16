البحث عن مفقودين ببرج بوعريريج وتمنراست

تدخلت إسعافات الحماية المدنية، مساء اليوم على الساعة 17 سا و05د، من أجل عملية البحث عن شخصين مفقودين في وادي إثر ارتفاع منسوب المياه بقرية عوين زريقة بلدية ودائرة برج بوعريريج، حسب بيان مصالح الحماية المدنية.

وفي ولاية تمنراست، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل البحث عن امرأة مفقودة كانت على متن سيارة جرفتها مياه واد إيغهي.

وفي نفس الولاية، تدخلت ذات المصالح من أجل البحث عن شخص مفقود جرفته مياه واد سيليسكن داخل شاحنة.

ووفق ذات المصدر تتواصل عملية إنقاذ 5 أشخاص عالقين بسبب ارتفاع منسوب مياه واد أبلسة.