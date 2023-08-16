المدية: تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية ببلديةحربيل بولاية المدية من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم مابين 26و28 سنة بتهمة سرقة كوابل نحاسية.

وتعود حيثيات القضية بناء على تلقي مركز العمليات مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055 مفادها قيام شخصين بسرقة كوابل نحاسية ذات الضغط العالي بقرية أولاد مسعود ببلدية حربيل.

وبعد تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان من طرف الفرقة المختصة إقليميا، تم توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس (بجريمة السرقة) يقومان بقطع الكوابل من الأعمدة الكهربائية ولفها في لفافة.

وقد أسفرت العملية من ضبط سيارة نفعية نوع رونو كانت تستعمل في نقل المواد المسروقة وتنقل تحركاتهما، حجز ثلاثة لفات كوابل كهربائية يقدر طول الواحدة بحوالي 40متر، كماشة ذو أقضاب بلاستيكية، كماشة حديدية عادية مع تحويل الموقوفان إلى الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية بتاريخ تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الذي بدورة أحال القضية إلى قاضي التحقيق هذا الأخير قام إيداعهما الحبس بالمؤسسة العقابية بالمدية، فيما تم تسليم المحجوزات لمديرية سونلغاز بالمدية مقابل وصل استلام، مع وضع المركبة بالمحشر البلدي إلى غاية صدور أمر قضائي.