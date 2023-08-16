نجم مڨرة يباشر تربصه التحضيري ببرج بوعريريج

باشر نجم مڨرة تحضيراته تحسبا للموسم الكروي الجديد، وأجرت تشكيلة "أبناء الحضنة" أول حصة تدريبية لها، عشية اليوم الأربعاء، على ملعب 20 أوت ببرج بوعريريج تحت قيادة المدرب القديم الجديد للفريق عزيز عباس.

وبرمج الجهاز الفنّي للنجم بالتنسيق مع إدارة الرئيس عز الدين بن ناصر تربصا تحضيريا لمدّة 10 أيام بالبرج سيتم التركيز فيه بالدرجة الأولى على الجانب البدني بإجراء حصتين تدريبيتين في اليوم واحدة بغابة بومرڨد والثانية بملعب 20 أوت وقاعة تقوية العضلات من أجل شحن بطاريات اللاعبين تحسبا لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الرابطة المحترفة يومي 15 و16 سبتمبر القادم.

وعرفت الحصة التدريبية الأولى للنجم في تربص برج بوعريريج حضور 18 لاعبا منهم عدد من اللاعبين الجدد في انتظار التحاق باقي العناصر في الساعات القادمة.