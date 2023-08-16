برج بوعريريج: انتشال جثتي شخصين جرفتهما السيول

انتشلت فرقة الحماية المدنية ببرج بوعريريج جثنتي غريقين في واد عوين زريڨة، بعد أن باغتتهم سيول الأمطار الرعدية حوالي الساعة السابعة مساء، وحسب مصادر من الحماية الضحيتين كانا على متن سيارة، لكنهما ارتبكا عند رؤية السيل فحاولا الفرار لكن السيول كانت أسرع فجرفتهما، وتعلق الأمر ببناء ومساعده، تتراوح أعمارهما بين 35 و50 سنة.

للإشارة، عرفت مدينة برج بوعريريج أمطار رعدية قبل آذان المغرب تسببت في غلق الطريق الوطني رقم 106 على مستوى عوين زريقة بسبب فيضان وادي لقراف، وبرك على الطريق الوطني 05 بمحاذاة فيليبس، والمدخل الشرقي لعاصمة الولاية.

وتدخلت فرق الحماية لانتشال الضحيتين ورشف المياه والأوحال على مستوى كل المناطق، كما تنقل رئيس دائرة برج بوعريريج إلى تين المكان لمعاينة عملية الإنقاذ، وفتح الطريق بتسخير عدة آليات لشفط الأوحال التي جرفتها سيول الماء.