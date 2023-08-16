وفاة 3 نساء في حادث سير بڨالمة

خلف حادث اصطدام سيارة سياحية بشاحنة مقطورة، وقع، مساء اليوم الأربعاء، عند مدخل بلدية ڨلعة بوصبع بڨالمة، على الوطني رقم 21 جهة عنابة، مقتل 03 نساء وإصابة رجل واحد وثلاثة أطفال، حسب المديرية الولائية للحماية المدنية.

وقد تدخلت مصالح الوحدة الثانوية الدائرة قلعة بوصبع مرفقة بمصالح الوحدة الرئيسة للحماية المدنية بعاصمة الولاية، من أجل إجلاء المصابين ونقل جثتي المرأتين اللتين توفيتا بعين مكان الحادث، إلى مستشفى الحكيم عقلي بڨالمة، الذي توفيت داخله الضحية الثالثة وهي امرأة أيضا.

وقام الأمين العام للولاية بالوقوف داخل المستشفى على حالة المصابين الثلاثة وهم رجل وثلاثة أطفال.