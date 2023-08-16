مانشستر سيتي بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

توّج مانشستر سيتي ببطولة كأس السوبر الأوروبي، اليوم الأربعاء، بعد تفوقه على منافسه إشبيلية بركلات الترجيح (5-4) في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

أنهى نادي إشبيلية الشوط الأول متقدماً على مانشستر سيتي بهدف في مقابل لاشيء سجله اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة الـ25.

وفي الشوط الثاني، استطاع مانشستر سيتي إدراك التعادل بهدف اللاعب الإنكليزي كول بالمير في الدقيقة الـ63، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

ويعتر هذا اللقب الأول من نوعه لمانشستر سيتي في هذه المنافسة ويضاف إلى الثلاثية التاريخية التي حققها النادي الموسم الماضي.