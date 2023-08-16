فيضانات: إنقاذ 20 شخصا بتمنراست

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، إنقاذ 20 شخصا كانوا عالقين في حافلة وسط السيول بعين أمقل في ولاية تمنراست.

وتسببت الأمطار الغزيرة المتهاطلة على الولاية مساء اليوم في ارتفاع منسوب مياه الأودية وقطع عدة طرقات.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لامتصاص المياه من المنازل والأحياء بتهقارت الغربية، عين امقل حي الوئام جراء ارتفاع منسوب مياه وادي تمنراست، وادي ايغهي، وادي تازروك، وادي سيليسن ووادي ابلسة.

وكانت ذات المصالح قد أعلنت عملية بحث عن امرأة مفقودة كانت على متن سيارة جرفتها مياه وادي إيغهي، وهو نفس الأمر لشخص مفقود جرفته مياه وادي سيليسكن داخل شاحنة.