اجتماع هام لقادة جيوش "إيكواس"

يعقد قادة جيوش دول غرب إفريقيا اجتماعا، الخميس، في غانا، لتنسيق تدخل محتمل في النيجر يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد بعد إطاحة انقلابيين بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم.

وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تشعر بالقلق حيال سلسلة انقلابات عسكرية متتالية في المنطقة، تشكيل "قوة احتياط" لوضع حد للانقلاب في النيجر.

ويأتي اجتماع القادة العسكريين يومي الخميس والجمعة بعد تجدد أعمال العنف في الدولة، إذ قتل مسلحون 17 جنديا نيجريا على الأقل في كمين في جنوب غرب البلاد.

ويؤكد محللون أن أي تدخل سينطوي على مخاطر عسكرية وسياسية، فيما أعلن التكتل أنه يفضل الخيار الدبلوماسي.