أسعار النفط في منحى تنازلي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط استمرار المخاوف بشأن احتمالية إجراء المزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.11 بالمائة عند 83.36 دولار للبرميل.

كما تراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر 0.23 بالمائة ما يعادل 18 سنتًا إلى 79.20 دولار للبرميل.

وفي تعاملات الأربعاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.7 بالمائة بما يعادل 1.44 دولار عند 83.45 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 2 بالمائة ما يعادل 1.61 دولار، ليسجل 79.38 دولار للبرميل.

وفي تعاملات الثلاثاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.5 بالمائة بما يعادل 1.32 دولار عند 84.89 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.85 بالمائة ما يعادل 1.52 دولار، ليسجل 80.99 دولار للبرميل.

وخلال تعاملات الإثنين، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.7 بالمائة بما يعادل 60 سنتًا عند 86.21 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.8 بالمائة ما يعادل 68 سنتًا، ليسجل 82.51 دولار للبرميل.