لهذه الأسباب تم سحب كتاب الإنجليزية للثانية متوسط

أمر وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، بالشروع في توزيع النسخة الجديدة من كتاب الإنجليزية للثانية متوسط، بداية من الأحد 20 أوت الجاري، بعد أن تم سحبه بسبب خطأ في الصفحة 116، يتعلق بدرس حول المناطق النفطية في الجزائر، حيث تضمنت النسخة القديمة خريطة مبتورة لم تتضمن كل المناطق، ما خلق حالة استنفار على مستوى الحكومة، انتهت بقرار وقف طبعه وتصحيح هذا "الخطأ الجسيم". تشرع مصالح الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بداية من الأحد المقبل، في توزيع النسخة الجديدة من كتاب الإنجليزية للثانية متوسط، بعد أن تم تصحيح الخطأ الوارد في الصفحة 116، وبالضبط في الدرس المتعلق بالمناطق النفطية في الجزائر، حيث تم تعديل الخريطة الخاصة بهذه المناطق، قبل أن تتم عملية طبع النسخة الجديدة ووضعها، بتعليمات من المسؤول الأول عن القطاع، على مستوى المتوسطات بداية الأسبوع المقبل.

وحسب مصادر مؤكدة من القطاع، فإن النسخة القديمة من الكتاب ظلت محل انتقادات من قبل مفتشي المادة منذ سنتين، تاريخ اعتمادها، ولم تتوقف مراسلات هؤلاء إلى الوصاية لتنبيهها إلى ضرورة تدارك الخطأ الموجود في الخريطة النفطية لضمان مصداقيتها، ليأتي تحرك المسؤول الأول عن القطاع بعد أن تم تدريس هذا الكتاب لسنتين كاملتين، حيث عقد ندوة مع مديريه الولائيين، أمرهم خلالها بسحب النسخة القديمة من المتوسطات في انتظار طبع الجديدة، وهو ما تم فعليا، حيث وجه الوزير بلعابد تعليمة خلال آخر لقاء بمسؤوليه المحليين، تقضي بالشروع في توزيع النسخة المعدلة بداية من الأحد المقبل.

من جانب آخر، تشهد عملية توزيع الكتاب المدرسي عوائق ميدانية، بعد أن أصر مديرو المتوسطات على رفض تسليم حصص الابتدائي، كونهم غير مكلفين بذلك، حيث رفضوا المنحة الجزافية المعتمدة من الوزارة مقابل هذه المهمة، ما يوحي بأن مصالح الوصاية قد تلجا إلى آليات جديدة لحل مشكل توزيع الكتاب المدرسي. وكانت وزارة التربية قد أقرت ترتيبات خاصة بتسيير تسويق الكتاب المدرسي، حيث استحدثت علاوة جزافية محددة بنسبة 6 بالمائة من عائدات الكتاب المدرسي، دخلت حيز التطبيق في ماي 2022، على أن تتم العملية في المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، إضافة إلى فتح نقاط بيع مؤقتة تضاف إلى نقاط البيع الدائمة.

ويشرف على عملية تسويق الكتاب المدرسي بالمدارس الابتدائية مدير الابتدائية من بدايتها وإلى غاية اختتامها ويساعده موظف أو عون، على أن تتم العملية بالمتوسطات والثانويات تحت مسؤولية المدير بمساعدة المسير المالي.