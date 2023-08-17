رئيس الجمهورية يبعث رسالة إلى نظيره المصري

استقبل، اليوم الخميس، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سفير الجزائر في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، حميد شبيرة.

وسلم الدبلوماسي الجزائري رسالة خطية موجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد وزير الخارجية المصري للسفير في هذه الجلسة على إرادته الراسخة في مواصلة توسيع وتعميق التعاون بين الجزائر ومصر وتكتيف التشاور السياسي بينهما على مختلف المستويات ونوه بالمستوى الجيد وبالمكاسب المحققة في مجال التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومصر.

وبدوره أعرب السفير حميد شبيرة عن عزم الجزائر على ترقية التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما في مجالات الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري باستغلال الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في مصر والجزائر.