بجاية: تواصل إخماد النيران بقرية ويزران

تواصل 3 طائرات إخماد النيران التابعة للجيش الوطني الشعبي من بينها طائرة " BE200" من إخماد النيران المندلعة بغابة "اذني" بقرية ويزران بلدية ايت ارزين اث عباس جنوب ولاية بجاية على حدود ولاية برج بوعريريج.

تعود أسباب اندلاع الحريق حسب شهادات السكان إلى ظاهرة طبيعية تتمثل في صاعقة وقعت فوق الغابة تسببت في انتشار النار بسرعة.

تستمر ألسنة النيران في التهام أجزاء من الغابة وحقول الزيتون المتاخمة للجبل بسبب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار الحريق وكذا بسبب بعد مكان تزود الطائرات بالمياه، رغم تدخل سكان قرية ويزران منذ ليلة أمس لإخماد النار بأدوات بسيطة لاستحالة دخول شاحنات الإطفاء التابعة للحماية المدنية لغياب الطرق. اضطر المتطوعون التوقف عن عملية الإطفاء بعد هبوط الليل. تنقل ممثلين عن بلدية ايت ارزين ورئيس دائرة اغيل علي لعين المكان. لحسن الحظ أن الغابة بعيدة عن القرى الآهلة بالسكان، لكن استمرار الحريق يشكل تهديد لقرى بلعيال وأث سراج وويزران. لحد كتابة الأسطر لاتزال ألسنة النار مستعرة و تلتهم ما تبقى من الغابة و تهدد بقية حقول الزيتون المتواجدة بالقرب من غابة" أذني".