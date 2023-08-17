وزارة الفلاحة: بيان بخصوص البقول الجافة والأرز

فندت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس، ما وصفتها بـ"المعلومات المغلوطة" التي تداولت مؤخرا عن بطيء إمداد السوق الوطنية بالبقول الجافة.

وجاء في بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن " بعض المعلومات التي يتم بثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض التصريحات عبر بعض القنوات عن بطئ إمداد السوق الوطنية بالبقول الجافة من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، والذي قد يستغرق عدة أشهر، حسب تصريحاتهم، تقدم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية نفيًا رسميًا لهذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة، والتي تساهم في إحداث حالة من الضغط غير مقبولة اتجاه مواطنينا".

وذكرت وزارة الفلاحة أن الديوان الجزائري المهني للحبوب لديه كميات معتبرة وكافية من البقول الجافة والأرز (مخزون الضبط ومخزون الأمان)، مضيفة أنه بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين (سواء القطاع العام أو الخاص)، تجار الجملة، تجار التجزئة والمطاعم الجماعية فإن عملية البيع حرة وتتم عند الطلب.

كما ذكر ذات المصدر أنه يتم توضيب المنتجات بعلامة الديوان الجزائري المهني للحبوب أو تعاونية الحبوب والبقول الجافة، ومقدمة في عروض مختلفة الأحجام (بداية من 1كلغ) وبأسعار معقولة.

وختمت الوزارة، في بيانها: "إن الديوان الجزائري المهني للحبوب والذي يمتلك حصرية استيراد البقول الجافة والأرز، يضمن بقدراته وإمكانياته العملياتية حاليًا تلبية جميع الطلبات على مستوى كل الوطن من البقول الجافة والأرز بكل أريحية".