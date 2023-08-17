مولودية وهران .. نهاية أزمة وعهد جديد

أعلن اليوم الخميس، والي ولاية وهران السعيد سعيود نهاية أزمة فريق مولودية وهران والتي ظل يعاني منذ سنوات طويلة، بعد انتقال مليكة النادي العريق إلى شركة هيبروك.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لولاية وهران على الفايسبوك:" يتقدم والي ولاية وهران السعيد سعيود، إلى ساكنة وهران وجمهور فريق مولودية وهران بأحر التهاني وخالص التبريكات في هذا اليوم التاريخي للمولودية وجماهيرها بانتقال ملكية الفريق الى شركة هيبروك متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في هذا العهد الجديد من الاحترافية مع شركة هيبورك بمشروعها الرياضى الطموح".

كما توجه الوالي بشكره إلى جمهور الفريق على دعمهم وصبرهم طيلة فترة المفاوضات داعيا إياهم إلى ضرورة الالتفاف حول المولودية.