زواوي يعتزل كرة اليد نهائيا بعد مشوار مميز

أعلن نادي شبيبة الأبيار للكرة الطائرة، الاعتزال النهائي للدولي الجزائري حمزة زواوي بعد مشور مشرف مع النادي وكذا " الخضر".

وحقق أحد أفضل اللاعبين في منصب " الجناح" بعد 26 سنة من العطاء أرقام مميزة، إذ مثل الجزائر في 72 مناسبة وتوّج بلقب أبطل إفريقيا مرتين عامي 2008 و2009 وإحدى عشرة مرة بطلا للجزائر و اثنتي عشرة مرة بطل لكأس الجزائر ومرتين بقلب " السوبر".

كما شارك زواوي، ثلاث مرات في بطولة العالم واعتلى العديد من المرات منصات التتويج خلال الألعاب الإفريقية. وقال اللاعب في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك:" إنها فرصة العمر حتى أستطيع بشغفي أن أتوّج بألقاب عدة".

وفي الأخير توجه النادي بشكره لصاحب الـ 36 سنة، على كل ما قدمه من جهد حيث كان حريصا على الاحترافية طيلة تواجده مع الشبيبة.

يشار أن شبيبة الأبيار، الذي توجت سيداته الموسم المنقضي بكأس الجزائر على حساب مولودية الجزائر، قد عرض قميصه الجديد تحسبا لانطلاق المنافسة والاستحقاقات التي تنتظره.