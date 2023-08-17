مولودية وهران: تنصيب مجلس إدارة جديد الأسبوع القادم

أقيمت اليوم الخميس بوهران مراسم التوقيع على اتفاقية نقل ملكية الشركة الرياضية ذات الأسهم مولودية وهران لكرة القدم، من إدارة النادي الهاوي إلى مؤسسة ''هيبروك'' للنقل البحري للمحروقات.

وجرت العملية، التي توجت عدة أشهر من المفاوضات، بمقر ولاية وهران بإشراف السلطات المحلية وبحضور مسؤولي النادي الهاوي ونظرائهم من المؤسسة المعنية، التي أضحت تمتلك 90 بالمائة من أسهم الشركة الرياضية.

وصرح المدير العام بالنيابة لشركة هيبروك، عبد الناصر بهلولي، لوسائل الإعلام أن المؤسسة التي يشرف عليها ''استحوذت على 90 بالمائة من أسهم الشركة الرياضية للنادي الوهراني، وسنعمل على تشريف التزاماتنا بوضع النادي بين أياد آمنة، من خلال التحضير للموسم الكروي الجديد في أحسن الأحوال''.

وأضاف: ''سنشرع بداية من الأسبوع القادم في القيام بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من خلال تنصيب مجلس الإدارة وتعيين المسيرين الذين ستوكل لهم مهمة الإشراف على الفريق''.

وانطلق مسار نقل ملكية المولودية إلى ''هيبروك'' في مارس الفارط، حيث توج بتنازل الأعضاء المساهمين في الشركة الرياضية عن أسهمهم لصالح إدارة النادي الهاوي التي تنازلت بدورها عن الأسهم التي امتلكتها لصالح ''هيبروك''.

ويتعين على المالك الجديد لمولودية وهران ترتيب البيت الداخلي للفريق في أقرب الآجال، باعتبار أن افتتاح النسخة القادمة لبطولة الرابطة الأولى مقرر ليوم 15 سبتمبر المقبل، علما وأن ''الحمراوة'' ممنوعون من الاستقدامات على خلفية ديون تجاه لاعبين ومدربين سابقين يتعين على الإدارة الجديدة للنادي تسديدها لإلغاء العقوبة المسلطة على الأخير.