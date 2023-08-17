رئيس الجمهورية يبعث رسالة إلى محمد بن زايد

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة خطية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

وجاء في البرقية: "تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رسالة خطية من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها".

وأضافت ذات البرقية: "تسلم الرسالة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لدى استقبال سموه في قصر الوطن، سعادة عمر فريتح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة".

وختم ذات المصدر: "وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد والسفير الجزائري علاقات التعاون المشترك القائمة بين دولة الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".